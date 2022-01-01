Большую часть заказов
выполняем в течении одного дня
Сроки
от 10 минут
Тиражные скидки
до 30% при больших объемах
С физическими лицами:
Принимаем платежи в системе ЕРИП, E-POS, QR-код, банковскими картами в режиме «Online»
C юридическими лицами и ИП:
По договору возмездного оказания услуг
[ исполнитель ] > [ заказчик ]
Мы работаем для:
Пректно-сметных и строительных организаций, конструкторских бюро, проектировщиков, конструкторов, архитекторов, инженеров, геодезистов, строителей, монтажников, застройщиков и других где требуется чертёжная база.
#ГИПы #ГАПы
Cтудентов технических ВУЗов и др.
Что копируем, печатаем, сканируем:
I Проектную документацию
I Архитектурные проекты
I Строительные проекты
I Сметную документацию
#макеты #чертежи #схемы #планы #инженерные решения
I Распечатка выкроек, лекал
В том числе для:
Реконструкции, реставрации, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта, прокладки коммуникаций, инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения и т.д
#гражданских зданий #промышленных зданий #сельскохозяйственных зданий #инженерных сооружений
Программы с которых печатаем:
AutoCad, Компас, sPlan, Adobe Photoshop, CorelDraw, PDF.
А так же: - tiff, tif, jpg, png, bmp / doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf
Наше оборудоваие:
Печать, копия, сканирование - производиться на специальном оборудовании марки «XEROX» отвечающее всем стандартам качественной и быстрой печати.
Инженерная печать любой сложности:
А0+, А1+, А2+, А3+, А4+
А так же нестандартные форматы, например:
А-0x2
А-1х3
А-2х3, А-2х4, А-2х5
А-3х3, А-3х4, А-3х5, А-3х6
А-4х3, А-4х4, А-4х5, А-4х6, А-4х7, А-4х8
Послепечатные услуги:
Распечатка / Ксерокопия [черно-белая]:
Формат стандартный
А0
1-12
13-23
24-48
49-81
> 82
3,40
3,06
2,95
2,89
2,83
А1
1-24
25-62
53-104
105-172
> 173
1,99
1,79
1,73
1,69
1,66
А2
1-34
35-84
85-168
169-263
> 264
1,48
1,33
1,28
1,25
1,22
А3
1-18
19-99
100-249
250-499
> 500
0,45
0,43
0,41
0,39
0,37
А4
1-48
49-199
200-499
500-999
> 1000
0,24
0,21
0,20
0,19
0,16
Формат дополнительный
А1х3
А1х4
6,28
8,37
А2х3
А2х4
А2х5
А2х6
4,44
5,92
7,40
8,87
А3х3
А3х4
А3х5
А3х6
А3х7
2,08
2,77
3,46
4,15
4,85
А4х3
А4х4
А4х5
А4х6
А4х7
А4х8
1,47
1,96
2,45
2,94
3,43
3,91
* в таблице указаны наиболее популярные форматы.
> Бумага 80 г/м2.
> Максимальная ширина листа 914 мм. (минус тех. поля)
> Длина листа может быть до 6 метров.
Сканирование [черно-белое]:
Формат стандартный
А0
скан
1-6
7-11
12-25
26-51
> 52
3,57
3,46
3,28
2,86
2,50
А1
скан
1-12
13-26
27-51
52-102
> 103
2,52
2,45
2,32
2,01
1,76
А2
скан
1-19
20-39
40-78
79-156
> 157
1,26
1,23
1,16
1,00
0,89
А3
скан
1-18
19-98
99-196
197-392
> 393
0,55
0,53
0,50
0,44
0,38
А4
скан
1-18
19-98
99-196
197-392
> 393
0,25
0,24
0,23
0,20
0,17
* в таблице указаны наиболее популярные форматы.
- разрешение 150 - 600 dpi / PDF или TIFF [ на выбор ].
- отсканированный файл запишем на Ваш носитель или отправим по почте, на мессенджер.
* все цены на сайте актуальны и указаны в белоруских рублях
Давайте сотрудничать
~ Вышлите реквизиты Вашей организации на нашу почту info@outline.by
~ Оперативно составим договор
~ Приступаем к работе
Отсрочка платежа
Мы готовы предоставить отсрочку платежа, это позволит Вам выполнять работы в течении всего месяца.
Оплачиваете в начале следующего по счету и акту выполненых работ. Для этого нужно заключить долгосрочный договор возмездного окозания услуг.
Важно знать
- информируем о ходе выполнения заказа а так же о его завершении: e-mail оповещение, по телефону, сообщением в месенджер
- архив файлов - ранее присланные Вами файлы хранятся в нашей базе. Вы всегда сможете распечатать их повторно, указав организацию и дату печати.
- удобный график работы и место расположения
- нет очередей
- есть возможность выполнить Ваш заказ в выходные дни [ по согласованию ]
- нет переплаты за срочность
- доставка собственным транспортом по г.Минску [ по согласованию ]
Прайс лист
Конфидециальность
Информации
Оперативность
Выполняем заказы
точно в оговоренный
срок
Контроль качества
Выполненных работ
Опыт более 15 лет
В сфере инженерной
печати
Адрес:
Минск, ул. Первомайская 24/2
1-ый этаж, кабинет 114
Телефон:
вайбер / ватсап / телеграм
Почта:
График работы:
Пн-Чт: 9.00 - 18.00
Пятница: 9.00 - 16.00
Сб-Вс: Выходной
Технический перерыв: 13.20 - 14.00
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