Отсрочка платежа

Мы готовы предоставить отсрочку платежа, это позволит Вам выполнять работы в течении всего месяца.

Оплачиваете в начале следующего по счету и акту выполненых работ. Для этого нужно заключить долгосрочный договор возмездного окозания услуг.

Важно знать

- информируем о ходе выполнения заказа а так же о его завершении: e-mail оповещение, по телефону, сообщением в месенджер

- архив файлов - ранее присланные Вами файлы хранятся в нашей базе. Вы всегда сможете распечатать их повторно, указав организацию и дату печати.

- удобный график работы и место расположения

- нет очередей

- есть возможность выполнить Ваш заказ в выходные дни [ по согласованию ]

- нет переплаты за срочность

- доставка собственным транспортом по г.Минску [ по согласованию ]